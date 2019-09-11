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رقم الخبر: 263297 تاريخ النشر: أيلول 10, 2019 الوقت: 20:55 الاقسام: محليات  
ظريف: شعار نتنياهو هو القتال حتی آخر جندي أمريكي

ظريف: شعار نتنياهو هو القتال حتی آخر جندي أمريكي

غرد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف على حسابه في "تويتر" موجها خطابه إلى الرئيس الامريكي، دونالد ترامب: ان شعار نتنياهو هو القتال حتى آخر جندي أمريكي.

ونشر ظريف اليوم الثلاثاء مقطع فيديو من تصريحات نتنياهو على حسابه في توييتر، قائلا: "یا سيد ترامب! هل تعلم أن بنيامين نتنياهو كان له دورا مؤثرا في دفع الولايات المتحدة إلى مستنقع أفغانستان؟ المستنقع الذي لا يمكنك الخروج منه الآن؟ كان شعار نتنياهو منذ عام 1986 : قاتل حتى آخر جندي أمريكي!"
وكان نتنياهو قد قدم أمس الاثنين مسرحية دعائية جديدة متهما ايران مرة اخرى بالسعي لصنع القنبلة النووية مما اثار سخرية وانتقاد حتى الاحزاب السياسية في الكيان الصهيوني، ودعا إلى ممارسة ضغوط أكثر على إيران.
ورد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف امس على المسرحية الجديدة لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، رافضا مزاعمه الفارغة التي ساقها ضد ايران.
وكتب ظريف في تغريدة له: إن من يملك القبلة الذرية "الحقيقية" هو كالراعي الكذاب يثير الضجيج حول موقع مزعوم "مدمر" في ايران. انه وفريق "باء" يسعون فقط وراء الحرب دون اكتراث بدماء الابرياء واهدار 7 تريليونات دولار اخرى.\\

 
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