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رقم الخبر: 263296 تاريخ النشر: أيلول 10, 2019 الوقت: 20:56 الاقسام: الوسائط المتعددة  
ملايين المسلمين يحييون ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام في عاشوراء بمسيرات عزاء حاشدة في كربلاء المقدسة

ملايين المسلمين يحييون ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام في عاشوراء بمسيرات عزاء حاشدة في كربلاء المقدسة

توافد ملايين الزوار الى مدينة كربلاء المقدسة جنوب العاصمة العراقية بغداد للمشاركة في مراسم احياء العاشر من محرم ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي (ع)،
كربلاء المقدسة
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