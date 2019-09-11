ملايين المسلمين يحييون ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام في عاشوراء بمسيرات عزاء حاشدة في كربلاء المقدسة توافد ملايين الزوار الى مدينة كربلاء المقدسة جنوب العاصمة العراقية بغداد للمشاركة في مراسم احياء العاشر من محرم ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي (ع)،