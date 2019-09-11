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رقم الخبر: 263295 تاريخ النشر: أيلول 10, 2019 الوقت: 20:50 الاقسام: دوليات  
ترامب يقيل بولتون من منصبه

ترامب يقيل بولتون من منصبه

أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء مستشار الأمن القومي جون بولتون من منصبه.

وقال الرئيس الأمريكي، إنه أبلغ بولتون يوم الاثنين أن خدماته لم تعد مطلوبة في البيت الأبيض.
وأضاف ترامب في تغريدة على "تويتر" أنه اختلف بشدة مع العديد من اقتراحات بولتون، كما فعل آخرون في إدارته.
وتابع قائلا: "سألت جون عن استقالته، التي أعطيت لي هذا الصباح.. أشكر جون جزيل الشكر على خدمته.. سأقوم بتعيين مستشار جديد للأمن القومي الأسبوع المقبل".
وبولتون هو ثالث مستشار للأمن القومي في إدارة ترامب بعد كل من مايكل فلين و هربرت ماكماستر.



 

 
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