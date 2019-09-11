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|رقم الخبر: 263293
|تاريخ النشر: أيلول 10, 2019
|الوقت: 20:37
|الاقسام: الوسائط المتعددة
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الملايين يشاركون في مسيرات العاشر من محرم في جميع من المدن الإيرانية
شارك الملايين من المسلمين في إحياء العاشر من محرم في جميع المدن الإيرانية، ورددوا شعارات تتعلق بالمناسبة، مؤكدين على استمرارهم في نهج الإمام الحسين بن علي (ع).
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