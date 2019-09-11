  • الأربعاء ١١ محرم ١٤٤١
  • الأربعاء , سبتمبر 11, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 263293 تاريخ النشر: أيلول 10, 2019 الوقت: 20:37 الاقسام: الوسائط المتعددة  
الملايين يشاركون في مسيرات العاشر من محرم في جميع من المدن الإيرانية

الملايين يشاركون في مسيرات العاشر من محرم في جميع من المدن الإيرانية

شارك الملايين من المسلمين في إحياء العاشر من محرم في جميع المدن الإيرانية، ورددوا شعارات تتعلق بالمناسبة، مؤكدين على استمرارهم في نهج الإمام الحسين بن علي (ع).
الملايين يشاركون في مسيرات العاشر من محرم في جميع من المدن الإيرانية
downloadتحميل
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0843 sec