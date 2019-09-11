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رقم الخبر: 263290 تاريخ النشر: أيلول 10, 2019 الوقت: 19:56 الاقسام: الوسائط المتعددة  
حشود مليونية تحيي ذكرى عاشوراء في كربلاء المقدسة

حشود مليونية تحيي ذكرى عاشوراء في كربلاء المقدسة

احيت حشود غفيرة ذكرى عاشوراء حفيد رسول الله الامام الحسين بن علي عليهما السلام في مدينة كربلاء المقدسة.

وشهدت محافظة كربلاء المقدسة توافد الملايين من المؤمنين لاحياء الشعائر الحسينية في يوم العاشر من محرم الحرام،ويشارك في هذا العزاء الملايين من شتى انحاء العراق والزوار القاصدين له من الخارج.

كربلاء المقدسةكربلاء المقدسة
كربلاء المقدسةكربلاء المقدسة
كربلاء المقدسةكربلاء المقدسة
كربلاء المقدسةكربلاء المقدسة
كربلاء المقدسةكربلاء المقدسة
كربلاء المقدسةكربلاء المقدسة
كربلاء المقدسةكربلاء المقدسة
كربلاء المقدسةكربلاء المقدسة
كربلاء المقدسةكربلاء المقدسة
كربلاء المقدسةكربلاء المقدسة
كربلاء المقدسةكربلاء المقدسة
كربلاء المقدسةكربلاء المقدسة
 
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