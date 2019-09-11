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|رقم الخبر: 263290
|تاريخ النشر: أيلول 10, 2019
|الوقت: 19:56
|الاقسام: الوسائط المتعددة
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حشود مليونية تحيي ذكرى عاشوراء في كربلاء المقدسة
احيت حشود غفيرة ذكرى عاشوراء حفيد رسول الله الامام الحسين بن علي عليهما السلام في مدينة كربلاء المقدسة.
وشهدت محافظة كربلاء المقدسة توافد الملايين من المؤمنين لاحياء الشعائر الحسينية في يوم العاشر من محرم الحرام،ويشارك في هذا العزاء الملايين من شتى انحاء العراق والزوار القاصدين له من الخارج.
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|ملايين المسلمين يحييون ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام في عاشوراء بمسيرات عزاء حاشدة في كربلاء المقدسة
|ملايين المسلمين يحييون ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام في عاشوراء بمسيرات عزاء حاشدة في كربلاء المقدسة