وشهدت محافظة كربلاء المقدسة توافد الملايين من المؤمنين لاحياء الشعائر الحسينية في يوم العاشر من محرم الحرام،ويشارك في هذا العزاء الملايين من شتى انحاء العراق والزوار القاصدين له من الخارج.