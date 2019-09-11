أعلنت وزارة الصحة العراقية عن استشهاد 31 زائرا وجرح مئة آخرين جراء التدافع في مراسم عزاء "ركضة طويريج" في مدينة كربلاء المقدسة بالعراق.

وقالت وزارة الصحة العراقية، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، " ارتفاع ضحايا حادثة كربلاء الى 31 شهيداً و100 جريح بينهم 10 في حالة حرجة".

وذكر مصدر محلي في كربلاء ان "حالات اختناق حدثت خلال ركضة طويريج وتم نقل المصابين الى المستشفيات لتلقي العلاج وحالتهم مستقرة".

وأشار الى ان "الحادث وقع في شارع قيد الإنشاء قرب صحن العقيلة المجاور لمرقد الإمام الحسين (ع).