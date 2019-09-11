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رقم الخبر: 263286 تاريخ النشر: أيلول 10, 2019 الوقت: 18:40 الاقسام: محليات  
مجلة بريطانية: الحظر الأمريكي على ايران يعيق التقدم العلمي في العالم

مجلة بريطانية: الحظر الأمريكي على ايران يعيق التقدم العلمي في العالم

كتبت مجلة "MBJ" الطبية البريطانية والتي تهتم بنشر تقارير حول أحدث الأبحاث العلمية والصحة العامة، كتبت اليوم الثلاثاء أن الحظر الأمريكي على ايران عرقل عملية التقدم العلمي في العالم.

وأضافت المجلة أنه مع الحظر السياسي الأمريكي منع العلماء والباحثين الإيرانيين من فرصة نشر نتائجهم البحثية والعلمية وكذلك الحضور في الاجتماعات الدولية والوصول إلى المصادر والمعلومات الضرورية والتعاون مع منظمات الدولية في مجال الأزمات الصحية.

وتابع التقرير الصادر عن هذه المجلة البريطانية أن نسبة التعاون العلمي والبحثي شهدت خلال العقود الاخيرة ارتفاعا ملحوظا ولكن الحكومة الأمريكية أعاقت عملية التعاون هذه من خلال فرض الحظر السياسي والأكاديمي.
ووصفت الصحيفة التأثيرات الاقتصادية والصحية الناجمة عن الحظر الأمريكي على إيران بأنها قاسية جدا وأثرت حتى على منطقة الشرق الأوسط .
علما بأن إيران تحتل المرتبة الثالثة في العالم في عدد خريجي العلوم والهندسة والتعليم العالي وتحتل المرتبة الثانية والثلاثين في نشر المعلومات والمقالات العلمية والتقنية.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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