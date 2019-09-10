فيلم حمال الذهب Gold Runner للمخرج اصلاني، سيناريو مخرج الفيلم وهادي نادي، وإنتاج منصور سهراب بور، سينافس في أحدث مشاركة دولية له في قسم المسابقة الدولية (سينما العالم) World Cinema بمهرجان دهوك السينمائي بإقليم كردستان العراق، وسيعرض في الأوقات التالية: الساعة 7 مساءا يوم الاربعاء (11 سبتمبر 2019) وفي تمام الساعة الـ3 يوم الخميس (12 سبتمبر).

ينافس الفيلم الايراني أفلام من عدّة دول للحصول على جائزة المسابقة الدولية، من ضمن فرنسا، ألمانيا، ايطاليا، السويد، ألبانيا، كرواتيا، كوسوفو، بولندا، بلغاريا، تركيا، هولندا، مقدونيا، تشيلي، الارجنتين، اوكرانيا، سوريا، لبنان ونيبال.

ونافس فيلم «حمّال الذهب» الذي يشرف على توزيعه عالمياً شركة "آرت هود" Arthood، في أول عرض دولي له ممثلاً السينما الإيرانية على جوائز القسم التنافسي الرئيسي (التيارات الجديدة) New Currents ضمن فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من مهرجان بوسان Busan الدولي للأفلام المنعقد في كوريا الجنوبية

ودخل تورج اصلاني بفيلمه "حمال الذهب" ساحة الاخراج من أوسع أبوابها، بعد أعوام من عمله كمدير تصوير لأفلام كانت لها نجاحات ملفتة في عدّة مهرجانات دولية وحصدت عدّة جوائز من بعضها.

وانطلق مهرجان دهوك السينمائي الدولي بإحياء ذكرى المخرج البارز " يلماز كوناي" المخرج والممثل والمؤلف الكردي الأشهر إطلاقا في كردستان العراق، حصل على 17 جائزة سينمائية كان أبرزها السعفة الذهبية من مهرجان كان للأفلام السينمائية عن فيلمه الأشهر الطريق عام 1982.

والمهرجان الذي يهتمّ بتشييد جسور متينة بين مخرجي الشرق والعالم ويعمل على خلق أجواء ثقافية واسعة بين شعوب المنطقة والعالم، انطلق بهدف عرض عشرات الأفلام السينمائية الطويلة والقصيرة والوثائقية في مختلف الأقسام التنافسية منها وغير التنافسية، من ضمن أقسام (سينما العالم)، القسم التنافسي (السينما الكردية)، قسم (لمحة على سينما العالم)، قسم (بانوراما السينما الكردية)، قسم (العروض الخاصة) و... من أيام 9 حتى 16 سبتمبر 2019 في قاعة "الكونغرس" لجماعة دهوك وفي ثلاثة قاعات سينمائية أخرى في مركز "مازي مول" في مدينة دهوك بإقليم كردستان العراق.

للإطلاع أكثر:

http://www.duhokiff.com/index.php/wc-feature-films/wc-competition/item/1445-gold-runner

إدارة العلاقات العامة لفيلم "حمال الذهب"