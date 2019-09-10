اشار وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر الى محاولات رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو لاشعال نار الحرب ضد العراق في العالم 2002 وكتب يقول ان هذا الراعي الكذاب لايمكنه هذه المرة ان يصون نفسه من النزاع في المنطقة .

وقال ظريف ردا على المسرحية الجديدة لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ضد ايران اليوم الاثنين ان تل ابيب تسعى الى اشعال نار الحرب في المنطقة ولكن عليها ان تعلم انه في هذه الحالة لن تكون هي في مامن من هذا النزاع.

ونشر ظريف في تغريدته فيديو عن نتنياهو في العام 2002 خلال اجتماع في الكونغرس الاميركي اعطى خلالها ضمانات بان غزو العراق ستكون نتائجه ايجابية على المنطقة وكتب ظريف يقول ان من يملك القبلة الذرية الحقيقية اصبح راعيا كذابا ويثير ضجة حول موقع مزعوم "مدمر" فهو وفريق باء لايريدون سوى الحرب ولايهمهم ان يقتل الابرياء وان تهدر 7 تريليونات دولار اخرى .

واضاف ظريف: هل تتذكر ضماناتك التي وعدت بها في العام 2002 بشان النتائج الايجابية لغزو العراق؟ ولكن هذه المرة لن تكون يقينا على الهامش تشاهد ما يحدث ولن تكون في مامن هذه المرة.

وكان نتنياهو قد قدم مسرحية دعائية جديدة اثارت سخرية وانتقاد حتى الاحزاب السياسية.