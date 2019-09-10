أكد عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي علاء الدين بروجردي على أن الخطوة الثالثة من تقليص التزامات إيران بموجب الاتفاق النووي تعكس جدية الجمهورية الاسلامية الإيرانية في الحفاظ على المصالح الوطنية.

وفي معرض إشارته اليوم الثلاثاء إلى تفاصيل الخطوة الثالثة التي اتخذتها البلاد، قال بروجردي إن الأوروبيين أظهروا ضعفهم التام في مواجهة عرقلة أمريكا في الاتفاق النووي ورغم العديد من الإدعاءات أثبتوا أن ليس لهم مكانة في الساحة السياسية.

وأضاف ان الجمهورية الإسلامية وقعت اتفاقية متعددة الأطراف وكان من المقرر أن تلتزم وتحترم جميع الأطراف بتعهداتها. وأن إيران أوضحت بشكل شفاف وصريح أنه لو التزمت الأطراف الأخرى بتعهداتها فإن طهران أيضا سوف تستأنف الامتثال الكامل لتعهداتها في الاتفاق النووي.

وتابع عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي إن إيران أعلنت بوضوح وبشكل رسمي عن جدول زمني لتخفيض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، مما يعكس تمتع برامج ايران بالمنطق المبدئي والتي تتماشى مع الاتفاق النووي.

وتابع بروجردي ان إيران ومن أجل إبداء حسن نيتها من البرامج المتخذة صرحت مرارا أنه إذا التزم الأوروبيون بتعهداتهم فإن طهران ستضع تنفيذ الاتفاق النووي بشكل شامل على جدول أعمالها، مشددا على أن هذا يدل على صدق إيران فيما يتعلق بالاتفاقات الدولية.

وفي معرض إشارته إلى استمرار عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أوضح عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي أن إيران لا تخشى ما تقوله، ويمكن للوكالة أيضا مراقبة ورصد الإجراءات الإيرانية التي تتماشى مع القانون بشكل كامل وتستند على اللوائح الدولية، ملفتا إلى أن طهران ليست