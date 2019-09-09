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رقم الخبر: 263277 تاريخ النشر: أيلول 09, 2019 الوقت: 19:50 الاقسام: سياسة  
المدير العام المؤقت للوكالة الذرية يشيد بنهج ايران

المدير العام المؤقت للوكالة الذرية يشيد بنهج ايران

اشاد المدير العام المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فيروتا اليوم الاثنين بالنهج المناسب للمسؤولين الايرانيين في مباحثاتهم مع الوكالة وقال ان زيارته لطهران شهدت مباحثات جوهرية بين الجانبين.

وقال فيروتا للصحفيين عقب اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول زيارته لطهران انه اجرى مباحثات جوهرية مع كبار المسؤولين الايرانيين معربا عن شكره لرئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية السيد علي اكبر صالحي ووزير الخارجية محمد جواد ظريف وباقي كبار المسؤولين في منظمة الطاقة الذرية ووزارة الخارجية الايرانية على المباحثات الجوهرية والواسعة التي اجريناها معهم كما اعرب عن سعادته باللهجة وبما قدمه الجانب الإيراني.

واضاف فيروتا ان هذا يكشف عن ان العلاقة القائمة بين الوكالة وايران هي علاقة تمكننا من عرض جميع مطالبنا والمطالبة في بعض الاحيان بضرورة زيادة وتسريع التعاون مشيرا الى إن رسالته وصلت جيدا الى طهران وقال انه وكما اعلن سابقا فان زيارته كانت في الوقت المناسب جدا لكي يتسنى للوكالة وضع المسؤولين الايرانيين في صورة عدد من القضايا.

وردا على سؤال حول ما يقصده من تصريحه بان على ايران ان تتعاون مع الوكالة بالوقت المناسب وبشكل كامل قال فيروتا انه يقصد من ذلك ان التعاطي الموجود مع بعضنا البعض ينبغي ان يشهد تقدما .

كما اكد في معرض رده على سؤال اخر في هذا السياق ان الوكالة تتخذ حاليا اقوى آلية للصدقية في ايران ويعني هذا ان على ايران الالتزام بتعاونها المتعلق بتعهداتها بالاتفاق النووي ، وهذا لايعني ان ايران لم تكن تتعاون مع الوكالة لحد الان .

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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