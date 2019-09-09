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رقم الخبر: 263276 تاريخ النشر: أيلول 09, 2019 الوقت: 19:33 الاقسام: اقتصاد  
76 مليون متر مربع سنويا .. طاقة انتاج السجاد اليدوي في ايران

76 مليون متر مربع سنويا .. طاقة انتاج السجاد اليدوي في ايران

أكد مدير الاتحاد العام للسجاد اليدوي الايراني، أن طاقة انتاج السجاد اليدوي تلامس 76 مليون مترمربع سنويا.

واوضح "عبدالله بهرمند" في تصريح اليوم الاثنين، أن ايران تحتل المرتبة الاولى عالميا من حيث انتاج وتصدير السجاد اليدوي.

ولفت الى أن السوق الاميركية تستحوذ على 35 بالمئة من حجم صادرات هذا النوع من السجاد، فيما منعت الحكومة الاميركية استيراده بعد اعادة فرض الحظر ضد طهران.

وبيّن "بهرمند" بأن الصادرات في العامين الماضيين سجلت نحو 4.5 مليار دولار.

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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