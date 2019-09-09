أعلنت فرقة الرد السريع العراقية، اليوم الاثنين، عن احباط محاولة لاستهداف الزوار في عاشوراء في قضاء الصويرة شمالي محافظة واسط.

وقالت الفرقة في بيانها، إن الفوج الثاني اللواء الاول فرقة الرد السريع تمكنت من ضبط كدس كبير للعتاد في قضاء الصويرة، مبينة ان الكدس تم نقله من قضاء المدائن لمحاولة استهداف زوار الامام الحسين عليه السلام في العاشر من محرم الحرام.

وتعتبر فرقة الرد السريع احدى قوات النخبة العراقية ضمن تشكيلات وزارة الداخلية، وكان لها دور بارز في القضاء على عصابات داعش الإرهابية.