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رقم الخبر: 263273 تاريخ النشر: أيلول 09, 2019 الوقت: 19:25 الاقسام: سياسة  
عبداللهيان: إسقاط حزب الله الدرون الإسرائيلية رد مناسب سيجعل تل أبيب تندم على اعتداءاتها

عبداللهيان: إسقاط حزب الله الدرون الإسرائيلية رد مناسب سيجعل تل أبيب تندم على اعتداءاتها

قال مستشار رئيس البرلمان الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان في معرض تعليقه على اسقاط حزب الله لطائرة اسرائيلية مسيرة فو ق الاجواء اللبنانية إن تل أبيب ستحترق إذا قررت اللعب بالنار.

وتابع امير عبد اللهيان في تغريدة على "تويتر"، أن إسقاط "حزب الله" الطائرة الإسرائيلية المسيرة، رد مناسب سيجعل إسرائيل تندم على اعتداءاتها.

وأعلن "حزب الله" صباح اليوم الاثنين، في بيان أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية تصدوا لطائرة إسرائيلية مسيرة بالأسلحة المناسبة أثناء عبورها للحدود ‏الفلسطينية - اللبنانية باتجاه بلدة رامية الجنوبية، حيث تم إسقاطها في خارج البلدة".

من جانبه قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن طائرة بدون طيار تابعة له، تحطمت داخل جنوب لبنان في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، وأن لا خطر من تسرب المعلومات التي بحوزتها.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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