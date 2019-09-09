أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو تقيم إيجابيا الأفكار التي عبر عنها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول تطبيع العلاقات بين موسكو وباريس.

وقال لافروف في لقائه مع نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان في موسكو، اليوم الاثنين: "إننا نؤيد... المبادرات التي تقدمها فرنسا والتي تمت مناقشتها في لقاء الرئيسين (الروسي فلاديمير) بوتين و (الفرنسي إيمانويل) ماكرون في بريغانسون نهاية أغسطس الماضي، واعتبرنا الأفكار التي عبر عنها الرئيس الفرنسي في 27 أغسطس في اجتماع سفراء فرنسا في الخارج إيجابية".

وأشار الوزير الروسي إلى أن "تركيز هذه المبادرات على تعزيز التعاون الروسي الفرنسي على الساحة الدولية في ضوء جهودنا الهادفة إلى التسوية الجماعية لكل القضايا المعاصرة يتفق بالكامل مع موقف الرئيس بوتين والمصالح الروسية".

وأضاف: "يسرنا استئناف الاجتماعات بصيغة "2+2" بقرار من رئيسينا، ونقوم بتحليل دقيق لأسباب التغيرات الجذرية الحاصلة في الساحة الدولية. ودعونا أكثر من مرة إلى توحيد جهود أهم بلدان العالم لضمان التحول المتناغم للنظام العالمي الذي نشأ بعد انتهاء الحرب الباردة".

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أعلن سابقا أثناء كلمة ألقاها أمام سفراء فرنسا أن العالم يمر بنهاية عصر "الهيمنة الغربية"، مشيرا إلى ازدياد دور الدول الكبرى الأخرى ومنها خاصة الصين. كما أشار إلى نجاح الاستراتيجية الروسية.

ويأتي لقاء لافروف-لودريان في موسكو في إطار الجلسة الـ12 للمجلس الروسي الفرنسي للتعاون في مجال الأمن.