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رقم الخبر: 263269 تاريخ النشر: أيلول 09, 2019 الوقت: 19:15 الاقسام: منوعات  
قطة سودانية تعلن مقاطعتها لأكل اللحوم

قطة سودانية تعلن مقاطعتها لأكل اللحوم

أطلق ناشطون سودانيون خلال الأيام الماضية مبادرة لمقاطعة اللحوم، في ظل ارتفاع أسعارها بشكل كبير في البلاد وغياب دور الدولة عن مراقبة الأسواق.

وحملت المبادرة اسم "سودانيون ضد الغلاء"، وتضم المبادرة تحت لوائها عددا من المثقفين والناشطين في العمل الطوعي لدعوة المواطنين إلى مقاطعة السلع كإحدى آليات محاربة الغلاء.


وحددت المبادرة الفترة من 5 سبتمبر الجاري وحتى 15 من الشهر ذاته، لمقاطعة اللحوم بعد ارتفاع أسعارها بنسبة 43%.

ومنذ أغسطس الماضي، ارتفعت أسعار اللحوم بشكل كبير، إذ وصل سعر كيلو لحم الضأن إلى 500 جنيه (9.5 دولار) مقارنة مع 350 جنيها (6.6 دولار) خلال الشهور الماضية.

ولم تخل المبادرة من الطرائف، حيث قام سوداني بنشر صورة قطته وهي تحمل لافتة كتب عليها: "أنا قطة وأنا مقاطعة للحوم من 5/9 - 15/9".

وتداول النشطاء على نطاق واسع صورة القطة بتعليقات ضاحكة وساخرة من الواقع.


 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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