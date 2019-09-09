يرى البنتاغون تهديداً جديداً في روسيا لإمكانات الفضاء لدى الولايات المتحدة. علق عالم السياسة العسكرية أندريه كوشكين على مخاوف واشنطن، مشيراً إلى أن الأمريكيين "يندفعون علناً إلى الفضاء" بالأسلحة.

قال رئيس لجنة رؤساء الجيش الأمريكي الجنرال جوزيف دانفورد خلال اجتماع المجلس غير الحكومي للعلاقات الخارجية، إن روسيا "تهدد" قوات الولايات المتحدة المنتشرة في الفضاء الخارجي، مما يشكل تهديداً لمصالح واشنطن التجارية والعسكرية.

ووفقا له، في التسعينيات، عندما نشرت الولايات المتحدة "قوات مهمة في الفضاء"، انطلقت حكومة هذا البلد من حقيقة أنه لن يكون هناك أعداء خارج الأرض، ولكن الوضع تغير بشكل مختلف: لقد أوضحت روسيا والصين مواقفها بالفعل، وكذلك كوريا الشمالية وإيران.

وقيم رئيس قسم العلوم السياسية وعلم الاجتماع أندريه كوشكين، والمحلل السياسي العسكري، بيان دانفورد، وأشار إلى أن الولايات المتحدة "تندفع إلى الفضاء"، في محاولة لوضع أسلحة نووية هناك بهدف السيطرة، على الأرض في المقام الأول. يدل هذا النوع من "الحماس" على رغبة الأمريكيين في حجب بيئة المعلومات باستخدام تقارير عن "عدوان" مزعوم من روسيا - تزعم أنها متورطة في عسكرة الفضاء.

وقال المحلل: "إن واشنطن لا تستثمر أموالاً هائلة فحسب، بل تقوم بالفعل بإجراء اختبارات حقيقية لسفن مكوك الفضاء، التي ستوضع عليها وسائل تدمير الأقمار الصناعية لعدو محتمل. وبالطبع، إلى ضرب أهداف على الأرض".

وخلص الاختصاصي إلى أنه في سباق خطير أطلقته الولايات المتحدة، تضطر موسكو إلى اتخاذ تدابير مضادة في إطار ضمان الأمن القومي.