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رقم الخبر: 263266 تاريخ النشر: أيلول 09, 2019 الوقت: 19:09 الاقسام: سياسة  
إيران تستعد لتخصيب اليورانيوم بأجهزة متطورة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية

إيران تستعد لتخصيب اليورانيوم بأجهزة متطورة

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين إن إيران بدأت تركيب مزيد من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، وتمضي نحو تخصيب اليورانيوم.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان، "تم إعداد جميع أجهزة الطرد المركزي المركبة للتجربة باستخدام سادس فلوريد اليورانيوم، برغم أنه لم تتم تجربة أي منها بتلك المادة في السابع والثامن من سبتمبر الحالي".

وكانت طهران أعلنت السبت، أنها بدأت بتشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة ، وذلك في إطار الخطوة الثالثة لخفض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي ازاء عدم تنفيذ الاطراف الاوروبية التزاماتها ضمن الاتفاق.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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