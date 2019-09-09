اعلن سفير ومندوب ايران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي، ان ايران أبلغت الوكالة في 8 سبتمبر الحالي بأنها ستقوم بإعادة تثبيت أنابيب الطرد المركزي في خطين للبحث والتطوير.

وقال غريب آبادي، انه بعد اعلان رئيس الجمهورية الخميس الماضي وقف ايران جميع التزاماتها في مجال البحث والتطوير النووي ، اعلن المدير العام المؤقت للوكالة الدولية يوم أمس في تقرير قدمه الى اعضاء الوكالة ان ايران ابلغت الوكالة للطاقة الذرية يوم السبت 7 سبتمبر/ايلول الحالي انها تعتزم تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة إضافية في مصنع تخصيب الوقود في نطنز واختبارها باستخدام اليورانيوم الطبيعي.

واضاف، انه وفقا لهذا التقرير، فقد تحققت الوكالة أيضا في نفس اليوم من تركيب او قيد التركيب 22 جهاز طرد مركزي من طراز IR4 ، وجهاز طرد مركزي واحد من طراز IR5 ، و30 جهاز طرد مركزي من طراز IR6s ، كما اضاف التقرير ايضا ان جميع أجهزة الطرد المركزي هذه جاهزة للاختبار باستخدام UF6.

وقال مندوب ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: كما أبلغت ايران الوكالة يوم أمس ( 8 سبتمبر/ايلول) بأنها ستعيد تركيب أنابيب اجهزة الطرد المركزي في خطين للبحث والتطوير لاستيعاب سلسلة 164 جهاز طرد مركزي IR4 وسلسلة 164 جهاز طرد مركزي IR2m.

يذكر ان المدير العام المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية "كورنيل فيروتا" التقى خلال زياته طهران أمس الاحد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية "علي اكبر صالحي" ووزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف".