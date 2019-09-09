  • الإثنين ٩ محرم ١٤٤١
  • الإثنين , سبتمبر 09, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 263262 تاريخ النشر: أيلول 09, 2019 الوقت: 19:03 الاقسام: سياسة  
في ظل جهود ايرانية.. تأسيس تحالف دولي لمواجهة ظاهرة الغبار

في ظل جهود ايرانية.. تأسيس تحالف دولي لمواجهة ظاهرة الغبار

في ظل جهود بذلتها الجمهورية الاسلامية الايرانية تم انشاء تحالف دولي لمواجهة ظاهرة الغبار خلال الاجتماع الرابع عشر لمعاهدة مكافحة التصحر في العاصمة الهندية نيودلهي .

وخلال الاجتماع الرابع عشر لمعاهدة مكافحة التصحر في نيودلهي واثر جهود الجمهورية الإسلامية الايرانية والتنسيقات الجارية مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وفقًا لقرارات الجمعية العامة ، تم اليوم الاعلان عن تاسيس التحالف الدولي لمواجهة ظاهرة الغبار من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبمشاركة واسعة من المنظمات المعنية.

وقال الأمين التنفيذي لمعاهدة الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، اننا نخوض اليوم صراعا مستمرا بلا هوادة مع واحدة من أكثر الظواهر البيئية الصعبة وان مواجهة هذه الظاهرة بمشاركة 151 دولة من اسيا وافريقيا واميركا الشمالية واستراليا باتت محط اهتمام عالمي .

وتم تأسيس التحالف العالمي على أساس ثلاثة قرارات للجمعية العامة وقرارات برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج SKOP بشأن مكافحة الغبار والتي صدرت جميعها بمبادرة من الجمهورية الاسلامية الايرانية بالإضافة إلى توصيات مؤتمر طهران الدولي حول الغبار وتهدف جميعها الى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة ظاهرة الغبار وتعبئة المصادر المالية لدعم هذا التعاون وتضافر جهود الدول والمنظمات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة .

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/6741 sec