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رقم الخبر: 263260 تاريخ النشر: أيلول 09, 2019 الوقت: 14:41 الاقسام: عربيات  
رسالة إسرائيلية لحماس عبر الوفد المصري.. هذه فحواها

رسالة إسرائيلية لحماس عبر الوفد المصري.. هذه فحواها

نقل "جال بيرغر" محرر الشؤون العربية في هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" عن مصادر وصفها بالمطلعة، أن الوفد المصري الموجود في قطاع غزة نقل رسائل لحركة حماس من الجانب الإسرائيلي.

ووفق "بيرغر" فإن الوفد المصري نقل تأكيد الإسرائيليين واستعدادهم "لتقديم تسهيلات لقطاع غزة بعد الانتخابات، شريطة استمرار الهدوء في الجنوب".

يذكر أن الوفد المصري وصل الأحد لقطاع غزة مبكراً زيارته التي كانت مقررة له يوم الثلاثاء القادم، وجاء تقديم الزيارة بعد التوتر الذي ساد نهاية الأسبوع.

ووفق المصادر التي نقل منها مراسل قناة "كان" العبرية، فإن التسهيلات بعد الانتخابات تشمل رفع حجم الصادرات والواردات من وإلى قطاع غزة، وتوسعة مساحة الصيد في بحر غزة، ومن القضايا الموجودة على جدول الأعمال زيادة حجم البضائع من مصر لقطاع غزة عبر معبر رفح.

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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