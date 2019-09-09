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رقم الخبر: 263259 تاريخ النشر: أيلول 09, 2019 الوقت: 14:40 الاقسام: سياسة  
'ايران اير' تنهي بنجاح عمليات نقل الحجاج من الديار المقدسة

'ايران اير' تنهي بنجاح عمليات نقل الحجاج من الديار المقدسة

أعلن المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية "ايران اير" (الناقل الرسمي) عن إتمام عمليات نقل الحجاج الايرانيين من الديار المقدسة الى البلاد.

واوضح "تورج دهقاني زنكنة" في تصريح اليوم الاثنين، أن عمليات النقل اختتمت فجر اليوم بوصول آخر رحلة من المدينة المنورة الى مطار الامام الخميني (رض) الدولي في طهران.

وبيّن أن عمليات نقل الحجاج بدأت منذ 16 اغسطس/آب الفائت واستمرت لـ 24 يوما، حيث تم نقل 88 الفا و500 حاج ايراني عبر 364 رحلة تمت بواسطة 10 طائرات عريضة البدن.

ولفت الى أن شركة ايران اير ولاول مرة نقلت الحجاج ذهابا وايابا بمفردها بعدما عرقلت الحكومة السعودية مشاركة شركات الطيران الايرانية الاخرى في هذه الرحلات.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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