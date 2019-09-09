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رقم الخبر: 263258 تاريخ النشر: أيلول 09, 2019 الوقت: 14:39 الاقسام: دوليات  
اصابة 3 أشخاص جراء انفجار في العاصمة الأفغانية

اصابة 3 أشخاص جراء انفجار في العاصمة الأفغانية

أعلنت الشرطة الأفغانية، اليوم الاثنين 9 سبتمبر/أيلول، إصابة 3 أشخاص في انفجار بالعاصمة الأفغانية كابول.

وحسب وكالة سبوتنيك قال فردوس فرامرز، المتحدث باسم شرطة كابول، إنه سمع دوي انفجار يهز العاصمة الأفغانية، بالتزامن مع انطلاق الاحتفالات بأسبوع الشهيد.

وقال المتحدث لوكالة سبوتنيك: "عند الساعة 11 قبل ظهر اليوم، انفجرت عبوة ناسفة مزروعة بجانب الطريق في منطقة سليم كاروان بالدائرة الرابعة".

وأوضح أن تلك العبوة الناسفة أسفرت عن إصابة 3 أفراد بجروح بسيطة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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