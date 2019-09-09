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رقم الخبر: 263257 تاريخ النشر: أيلول 09, 2019 الوقت: 14:37 الاقسام: عربيات  
انطلاق مفاوضات مباشرة بين حكومة السودان والحركات المسلحة

انطلاق مفاوضات مباشرة بين حكومة السودان والحركات المسلحة

تستضيف عاصمة جنوب السودان، جوبا، اليوم الاثنين، مفاوضات مباشرة بين وفد رسمي من السودان والحركات المسلحة التي تحارب الحكومة السودانية.

ويتوقع أن يلتقي الوفد الذي يترأسه عضو مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو، ممثلي كل من "الجبهة الثورية السودانية" وبعض الحركات العاملة خارج إطارها، مثل "الحركة الشعبية - قطاع الشمال" (جناح عبد العزيز الحلو)، بالإضافة إلى حركات أخرى.

وفي وقت سابق، عقد المجلس القيادي لـ "الجبهة الثورية السودانية" اجتماعا لبحث الموقف التفاوضي. وذكرت مصادر لصحيفة "الانتباهة" السودانية أن المجلس وافق على ورقة للتفاوض، تقتضي إجراء ترتيبات أمنية عاجلة وإصلاح الجهاز الأمني وبناء جيش موحد.

ونبهت المصادر إلى أن الورقة التفاوضية تضمنت السلام الشامل والعادل ومعالجة آثار الحرب وإعادة النازحين واللاجئين ومعالجة قضايا المناطق الفقيرة.

وفي سياق متصل، قال رئيس "الثورية"، الهادي إدريس، إن الحركة التقت بموفد خاص من رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، وأوضح أن الموفد أكد لـ "الجبهة" اهتمام السلطات الانتقالية بتحقيق السلام كأولوية قصوى، وطلب تعاون الحركة في تحقيق هذا الهدف في أسرع وقت.

ومن المقرر أن تجري المفاوضات تحت إشراف ورعاية رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، الذي بعث رسالة إلى رئيس المجلس السيادي السوداني، عبد الفتاح البرهان، تتعلق بالمفاوضات.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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