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رقم الخبر: 263256 تاريخ النشر: أيلول 09, 2019 الوقت: 14:21 الاقسام: الوسائط المتعددة  
مراسم «یوم العباس» في حسينية اعظم بمدينة زنجان

مراسم «یوم العباس» في حسينية اعظم بمدينة زنجان

اقيمت مراسم اليوم الثامن من محرم استذكارا لتضحيات ابو الفضل العباس (ع) في يوم عاشوراء في حسينية اعظم بمدينة زنجان /غرب ايران/ بحضور الملايين من محبي اهل البيت (ع).

 

مراسم يوم العباس في زنجانمراسم يوم العباس في زنجان
مراسم يوم العباس في زنجانمراسم يوم العباس في زنجان
مراسم يوم العباس في زنجانمراسم يوم العباس في زنجان
مراسم يوم العباس في زنجانمراسم يوم العباس في زنجان
مراسم يوم العباس في زنجانمراسم يوم العباس في زنجان
مراسم يوم العباس في زنجانمراسم يوم العباس في زنجان
مراسم يوم العباس في زنجانمراسم يوم العباس في زنجان
مراسم يوم العباس في زنجانمراسم يوم العباس في زنجان
مراسم يوم العباس في زنجانمراسم يوم العباس في زنجان
مراسم يوم العباس في زنجانمراسم يوم العباس في زنجان
مراسم يوم العباس في زنجانمراسم يوم العباس في زنجان
مراسم يوم العباس في زنجانمراسم يوم العباس في زنجان
مراسم يوم العباس في زنجانمراسم يوم العباس في زنجان
مراسم يوم العباس في زنجانمراسم يوم العباس في زنجان
مراسم يوم العباس في زنجانمراسم يوم العباس في زنجان
مراسم يوم العباس في زنجانمراسم يوم العباس في زنجان
مراسم يوم العباس في زنجانمراسم يوم العباس في زنجان
مراسم يوم العباس في زنجانمراسم يوم العباس في زنجان
مراسم يوم العباس في زنجانمراسم يوم العباس في زنجان
مراسم يوم العباس في زنجانمراسم يوم العباس في زنجان
مراسم يوم العباس في زنجانمراسم يوم العباس في زنجان
مراسم يوم العباس في زنجانمراسم يوم العباس في زنجان
مراسم يوم العباس في زنجانمراسم يوم العباس في زنجان
مراسم يوم العباس في زنجانمراسم يوم العباس في زنجان
مراسم يوم العباس في زنجانمراسم يوم العباس في زنجان
مراسم يوم العباس في زنجانمراسم يوم العباس في زنجان
مراسم يوم العباس في زنجانمراسم يوم العباس في زنجان
مراسم يوم العباس في زنجانمراسم يوم العباس في زنجان
مراسم يوم العباس في زنجانمراسم يوم العباس في زنجان
 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالة فارس للأنباء
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