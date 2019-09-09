اقيمت مراسم اليوم الثامن من محرم استذكارا لتضحيات ابو الفضل العباس (ع) في يوم عاشوراء في حسينية اعظم بمدينة زنجان /غرب ايران/ بحضور الملايين من محبي اهل البيت (ع).
مراسم يوم العباس في زنجان
مراسم يوم العباس في زنجان
مراسم يوم العباس في زنجان
مراسم يوم العباس في زنجان
مراسم يوم العباس في زنجان
مراسم يوم العباس في زنجان
مراسم يوم العباس في زنجان
مراسم يوم العباس في زنجان
مراسم يوم العباس في زنجان
مراسم يوم العباس في زنجان
مراسم يوم العباس في زنجان
مراسم يوم العباس في زنجان
مراسم يوم العباس في زنجان
مراسم يوم العباس في زنجان
مراسم يوم العباس في زنجان
مراسم يوم العباس في زنجان
مراسم يوم العباس في زنجان
مراسم يوم العباس في زنجان
مراسم يوم العباس في زنجان
مراسم يوم العباس في زنجان
مراسم يوم العباس في زنجان
مراسم يوم العباس في زنجان
مراسم يوم العباس في زنجان
مراسم يوم العباس في زنجان
مراسم يوم العباس في زنجان
مراسم يوم العباس في زنجان
مراسم يوم العباس في زنجان
مراسم يوم العباس في زنجان
مراسم يوم العباس في زنجان