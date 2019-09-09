اقيمت مراسم اليوم الثامن من محرم استذكارا لتضحيات ابو الفضل العباس (ع) في يوم عاشوراء في حسينية اعظم بمدينة زنجان /غرب ايران/ بحضور الملايين من محبي اهل البيت (ع).