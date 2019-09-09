أعلن قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي عن نتائج عملية "عاشوراء" التي انطلقت يوم امس الاحد في شرق المحافظة، وأكد تطهير وتأمين 20 قرية وضبط 4 أوكار لجماعة "داعش" الإرهابية.

ونقل موقع "الحشد الشعبي" عن الموسوي قوله إن "قوات الحشد في قاطع عمليات ديالى انطلقت، صباح اليوم (الاحد)، بعملية عاشوراء لتأمين مناطق شرق المحافظة وملاحقة خلايا تنظيم داعش الإرهابي وتأمين طريق الزوار من منفذ المنذرية الى حدود بغداد"، مبينا أن "العملية جرت عبر محورين الأول من ناحية السعدية باتجاه قرى الحفاير والمحور الثاني من الجامع المهدم في إمام ويس باتجاه بحيرة حمرين".

وأضاف، أن "المساحة الاجمالية للعملية بلغت 54 كم مربعا"، مشيرا إلى أن "العملية اسفرت عن تطهير وتأمين 20 قرية والعثور على أربع مضافات لداعش وحزام ناسف وعجلة محورة تابعة للتنظيم الإرهابي".

واوضح الموسوي، أن "من النتائج المتحققة في العملية هي انجاز نفق وساتر صد في عمق التلال والوديان بالتنسيق مع هندسة قيادة القاطع ومديرية الهندسة العسكرية، فضلا عن انتشار القطعات العسكرية ونشر نقاط ثابتة وابراج مراقبة".

وتابع أن "العملية جرت بإسناد من طيران الجيش العراقي ومفارز مكافحة المتفجرات"، لافتا إلى أن "الهدف من هذه العمليات هو عدم إعطاء فرصة وملاذ آمن للدواعش ومسك المسافات التي يستغلها داعش".