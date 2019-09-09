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رقم الخبر: 263251 تاريخ النشر: أيلول 09, 2019 الوقت: 11:20 الاقسام: دوليات  
مقتل 29 شخصا في هجومين انتحاريين ببوركينا فاسو

مقتل 29 شخصا في هجومين انتحاريين ببوركينا فاسو

لقي 29 شخصا مصرعهم، في هجومين أحدهما بعبوة ناسفة، في منطقتين بمقاطعة "سانماتينج" شمالي بوركينا فاسو.

ونقلت صحيفة "لافنير" البوركينابية عن مصدر أمني قوله، إن عبوة ناسفة يدوية الصنع انفجرت عند مرور شاحنة نقل مختلطة للركاب والبضائع في منطقة بارسالوجو، ما أدى إلى مقتل عشرة أشخاص على الأقل.

من جهة أخرى، قال مسؤول محلي إن حوالى عشرة من سائقي العربات ثلاثية العجلات كانوا في موكب للمساعدات الغذائية قتلوا، في هجوم مسلح استهدف القافلة على بعد نحو 50 كيلومترا من مكان الهجوم الأول".

وأوضح المسؤول أن الهجوم استهدف الموكب على طريق "كيلبو-دابلو" وأن المساعدات كانت مرسلة إلى نازحين من هاتين المدينتين.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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