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رقم الخبر: 263249 تاريخ النشر: أيلول 09, 2019 الوقت: 11:14 الاقسام: عربيات  
حزب الله يسقط طائرة مسيرة إسرائيلية جنوب لبنان

حزب الله يسقط طائرة مسيرة إسرائيلية جنوب لبنان

أفادت قناة "المنار" اللبنانية بأن حزب الله تمكن من إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة اليوم الاثنين في محيط بلدة رامية جنوبي لبنان، وباتت في حوزته.

ونشر "حزب الله" بيانا قال فيه إن مجاهدي المقاومة الإسلامية تصدوا لطائرة إسرائيلية مسيرة بالأسلحة المناسبة أثناء عبورها للحدود ‏الفلسطينية - اللبنانية صباح اليوم باتجاه بلدة رامية الجنوبية، حيث تم إسقاطها في خراج البلدة، ‏وأصبحت الطائرة في يد حزب الله.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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