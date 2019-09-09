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رقم الخبر: 263248 تاريخ النشر: أيلول 09, 2019 الوقت: 11:12 الاقسام: سياسة  
مندوب ايران لـ"بولتون": وكالة الطاقة الذرية ليست تابعة لاميركا

مندوب ايران لـ"بولتون": وكالة الطاقة الذرية ليست تابعة لاميركا

أكد "كاظم غريب آبادي" مندب وسفير ايران الدائم بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الوكالة الدولية ليست تابعة لاميركا ليحدد مستشار الامن القومي الاميركي "جون بولتون" جدول اعمال زيارات مسؤوليها.

وکتب غریب آبادي في تغريدة على "تويتر" اليوم الاثنين، أن زيارة المدير العام المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية "كورنيل فيروتا" الى طهران تأتي في اطار التعامل والتعاون المعمول به بين ايران والوكالة الدولية.

ورفض مندوب ايران مزاعم وجود أنشطة سرية نووية لايران مؤكدا أن الزيارة الحالية ليست ضمن جدول أعمال خاص كما يتمناه بولتون، بل تم التباحث بشأن أوجه التعاون فيما يخص التحقق من تطبيق الاتفاق النووي والبروتوكول الاضافي واتفاقية الضمانات الشاملة.

وأعتبر "غريب آبادي" أن أية محاولات للاخلال وحرف التعاون البناء والنشط بين الوكالة الدولية وممارسة الضغوطات العبثية عليها، تعد عملا تخريبيا وسيواجه باجراءات مناسبة من قبل ايران.

يأتي ذلك ردا على تغريدة لمستشار الامن القومي الاميركي جون بولتون قبيل زيارة مدير عام الوكالة الدولية "كورنيل فيروتا" الى طهران، زعم فيها أن مجلس حكام الوكالة اطلع فيروتا على انشطة سرية نووية لايران، وأن المجلس يترقب تقريرا بهذا الشأن.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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