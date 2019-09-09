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رقم الخبر: 263247 تاريخ النشر: أيلول 09, 2019 الوقت: 07:36 الاقسام: عربيات  
استشهاد أسیر فلسطیني داخل سجون الاحتلال الصهیوني

استشهاد أسیر فلسطیني داخل سجون الاحتلال الصهیوني

أعلنت هیئة شؤون الأسری والمحررین الفلسطینیة امس الأحد عن استشهاد الاسیر بسام السایح في سجون الاحتلال الصهیوني نتیجة الاهمال الطبي.

وقالت الهیئة إن قوات الاحتلال اعتقلت السایح عام 2015، وهو مصاب بسرطان العظام منذ عام 2011، وبسرطان الدم منذ عام 2013 وهو من سکان نابلس بالضفة الغربیة المحتلة.

وحملت لجنة الأسری للقوی الوطنیة والإسلامیة في قطاع غزة الاحتلال الصهیوني المسؤولیة الکاملة عن استشهاد الأسیر بسام السایح في مستشفی "آساف هاروفیه" بالداخل المحتل.

وباستشهاد  الأسیر السایح یرتفع عدد شهداء الحرکة الأسیرة إلی 221 شهیدا.

یذکر أن نحو (700) أسیر یعانون أوضاعا صحیة صعبة، منهم ما یقارب (160) أسیرا بحاجة إلی متابعة طبیة حثیثة، علماً أن جزءا من الأسری المرضی وغالبیتهم من ذوی الأحکام العالیة، قد أُغلقت ملفاتهم الطبیة بذریعة عدم وجود علاج لهم.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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