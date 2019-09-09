  • الإثنين ٩ محرم ١٤٤١
  • الإثنين , سبتمبر 09, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 263246 تاريخ النشر: أيلول 09, 2019 الوقت: 07:32 الاقسام: اقتصاد  
المركزي الايراني: توفير 16 مليار يورو للسلع والخدمات الاساسية خلال 6 أشهر

المركزي الايراني: توفير 16 مليار يورو للسلع والخدمات الاساسية خلال 6 أشهر

اعلن محافظ البنك المركزي الايراني عبدالناصر همتي عن توفير اكثر من 16 مليار يورو لاستيراد السلع والخدمات الاساسية والضرورية للبلاد خلال فترة اقل من 6 أشهر.

وقال همتي في تعلق له على موقع التواصل الاجتماعي "اينستغرام" مساء الاحد، انه تم في غضون اقل من 6 اشهر توفير اكثر من 16 مليار يورو لاستيراد السلع والخدمات الاساسية والضرورية عبر البنك المركزي ومنظومة "نيما" (المنظومة الشاملة لمعاملات العملة الصعبة) وسائر الطرق، وستستمر هذه الوتيرة بعون الباري تعالى.


واضاف، ان برنامج تنظيم حاجات البلاد من العملة الصعبة ياتي في اطار الاقتصاد المقاوم ومن دون الاخذ بنظر الاعتبار برنامج توفیر الائتمان لبيع النفط الايراني من قبل اوروبا، ولكن نظرا لاهمية الاستثمارات بعيدة الامد في البلاد للنمو الاقتصادي وتحسين رخاء الشعب فمن الضروري استقطاب الاعتمادات في اطار الاتفاق النووي ومفاوضات الحكومة مع الاطراف الخارجية.


 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/7774 sec