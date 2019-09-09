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رقم الخبر: 263245 تاريخ النشر: أيلول 09, 2019 الوقت: 07:30 الاقسام: سياسة  
آية الله خاتمي: اميركا تسعى من وراء التفاوض لفرض مطالبها على الشعب الايراني

آية الله خاتمي: اميركا تسعى من وراء التفاوض لفرض مطالبها على الشعب الايراني

صرح عضو مجلس خبراء القيادة في الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله احمد خاتمي بان اميركا تسعى من وراء التفاوض لفرض مطالبها على الشعب الايراني.

وفي كلمته التي القاها مساء الاحد في مسجد "الامام الخميني (رض)" في اصفهان، اشار آية الله خاتمي الى موضوع التفاوض مع اميركا وقال، انهم يسعون لفرض مطالبهم وجعل الشعب الايراني يرضخ امام هذه المطالب.

واعتبر التفاوض مع اميركا واوروبا بمثابة السم الزعاف واكد بان من يحمل الحمية الدينية لا يحسن الظن باميركا ابدا واضاف، ان العاشورائيين لن يرضخوا للذل اطلاقا وان الشعب لن يسامح ابدا من يتفاوض مع العدو في هذه المرحلة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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