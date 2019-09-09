وكتب موسوي في تغريدة له مساء الاحد: اوجه التهنئة للشعب الايراني الشامخ والمنتخب الوطني بكرة السلة لمناسبة تاهله عن جدارة واستحقاق الى اولمبياد 2020 . فلتدم ايام العزة لايران والشعب الايراني.

يذكر ان منتخب ايران بكرة السلة تاهل الى اولمبياد طوكيو 2020 بعد ان حقق يوم امس الاحد فوزا حاسما على الفلبين بنتيجة 95-75 وخسارة الصين امام نيجيريا 86-73 في اطار منافسات بطولة كاس العالم الجارية في الصين.