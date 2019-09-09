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|رقم الخبر: 263244
|تاريخ النشر: أيلول 09, 2019
|الوقت: 07:28
|الاقسام: رياضة
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متحدث الخارجية يهنئ لمناسبة تاهل السلة الايرانية لاولمبياد 2020
هنأ المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي لمناسبة تاهل المنتخب الوطني بكرة السلة الى اولمبياد طوكيو 2020.
وكتب موسوي في تغريدة له مساء الاحد: اوجه التهنئة للشعب الايراني الشامخ والمنتخب الوطني بكرة السلة لمناسبة تاهله عن جدارة واستحقاق الى اولمبياد 2020 . فلتدم ايام العزة لايران والشعب الايراني.
يذكر ان منتخب ايران بكرة السلة تاهل الى اولمبياد طوكيو 2020 بعد ان حقق يوم امس الاحد فوزا حاسما على الفلبين بنتيجة 95-75 وخسارة الصين امام نيجيريا 86-73 في اطار منافسات بطولة كاس العالم الجارية في الصين.
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