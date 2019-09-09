  • الإثنين ٩ محرم ١٤٤١
  • الإثنين , سبتمبر 09, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 263244 تاريخ النشر: أيلول 09, 2019 الوقت: 07:28 الاقسام: رياضة  
متحدث الخارجية يهنئ لمناسبة تاهل السلة الايرانية لاولمبياد 2020

متحدث الخارجية يهنئ لمناسبة تاهل السلة الايرانية لاولمبياد 2020

هنأ المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي لمناسبة تاهل المنتخب الوطني بكرة السلة الى اولمبياد طوكيو 2020.

وكتب موسوي في تغريدة له مساء الاحد: اوجه التهنئة للشعب الايراني الشامخ والمنتخب الوطني بكرة السلة لمناسبة تاهله عن جدارة واستحقاق الى اولمبياد 2020 . فلتدم ايام العزة لايران والشعب الايراني.

يذكر ان منتخب ايران بكرة السلة تاهل الى اولمبياد طوكيو 2020 بعد ان حقق يوم امس الاحد فوزا حاسما على الفلبين بنتيجة 95-75 وخسارة الصين امام نيجيريا 86-73 في اطار منافسات بطولة كاس العالم الجارية في الصين.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 13/1258 sec