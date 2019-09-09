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رقم الخبر: 263242 تاريخ النشر: أيلول 09, 2019 الوقت: 07:22 الاقسام: سياسة  
هزة ارضية اخرى تضرب بلدة لافت في جزيرة قشم جنوب ايران

هزة ارضية اخرى تضرب بلدة لافت في جزيرة قشم جنوب ايران

ضربت هزة ارضية اخرى بقوة 4 درجات على مقياس ريختر مساء الاحد بلدة لافت بجزيرة قشم التابعة لمحافظة هرمزكان جنوب ايران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران هذه الهزة الارضية وقعت في الساعة (23:43:23 بالتوقيت المحلي، 19:13:23 بتوقيت غرينتش) في عمق 14 كم من سطح الارض.

ولم تصل اي تقارير بوقوع اضرار جراء هذه الهزة الارضية.

يذكر، ان هزة أرضية بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر ضربت مدينة لافت في الساعة (15:23:27 بالتوقيت المحلي، 10:53:27 بتوقيت غرينتش) ولم تسفر عن وقوع اضرار.

وتقع بلدة لافت في جزيرة قشم بمحافظة هرمزكان جنوب ايران.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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