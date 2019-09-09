ضربت هزة ارضية اخرى بقوة 4 درجات على مقياس ريختر مساء الاحد بلدة لافت بجزيرة قشم التابعة لمحافظة هرمزكان جنوب ايران.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران هذه الهزة الارضية وقعت في الساعة (23:43:23 بالتوقيت المحلي، 19:13:23 بتوقيت غرينتش) في عمق 14 كم من سطح الارض.

ولم تصل اي تقارير بوقوع اضرار جراء هذه الهزة الارضية.

يذكر، ان هزة أرضية بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر ضربت مدينة لافت في الساعة (15:23:27 بالتوقيت المحلي، 10:53:27 بتوقيت غرينتش) ولم تسفر عن وقوع اضرار.

وتقع بلدة لافت في جزيرة قشم بمحافظة هرمزكان جنوب ايران.