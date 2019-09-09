  • الإثنين ٩ محرم ١٤٤١
  • الإثنين , سبتمبر 09, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 263241 تاريخ النشر: أيلول 09, 2019 الوقت: 07:19 الاقسام: سياسة  
قائد الحرس الثوري: ليس في قاموسنا الاستسلام والهزيمة والمساومة

قائد الحرس الثوري: ليس في قاموسنا الاستسلام والهزيمة والمساومة

اكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي بان المقاومة والصمود هما الطريق للسعادة وحل المشاكل، مشددا على انه ليس في قاموسنا الاستسلام والهزيمة والمساومة.

وفي كلمته التي القاها مساء الاحد في حشد المشاركين في مراسم العزاء الحسيني في حسينية "اعظم" في زنجان (شمال غرب)، قال اللواء سلامي، ان نهضة عاشوراء اثبتت بان المقاومة والصمود هما الطريق للسعادة، وقد اصطف عالم الاستكبار كله اليوم امام الشعب الايراني الا ان الاستسلام والهزيمة والمساومة ليست في قاموسنا وهدفنا هو الصمود والتحرك وخلق الاقتدار.

واضاف، ان الاعداء عباوا كل طاقاتهم اليوم الا ان صمود شعبنا فرض عليهم التراجع وجعلهم يفقدون التركيز.

وتابع القائد العام للحرس الثوري، ان المسلمين يحملون راية الجهاد اليوم وان شباب ايران قاموا بما ارغم العدو على الاعتراف بالهزيمة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/3540 sec