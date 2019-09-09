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رقم الخبر: 263240 تاريخ النشر: أيلول 09, 2019 الوقت: 07:18 الاقسام: سياسة  
اقامة الليلة الثالثة من مجالس العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة

اقامة الليلة الثالثة من مجالس العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة

اقيمت في حسينية "الامام الخميني (رض)" بطهران مساء الاحد الليلة الثالثة من مجالس العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد الخامنئي.

وفي هذه المراسم التي حضرها ايضا عدد من المسؤولين والالاف من ابناء الشعب، تحدث حجة الاسلام "مسعود عالي" عن الاساليب الصحيحة للثبات في الاختبارات الالهية معتبرا التقوى الاجتماعية بانها تعني عدم الاستسلام للعدو.

واعتبر خطيب المراسم، العباس بن علي (ع) تجسيدا لعدم الاستسلام والتضعضع واضاف، ان مسوؤليتنا هي الصمود في طريق الحق وسنصل الى الاستقرار ان لم نشعر بالضعف امام العدو.

كما قرأ المنشدان الحسينيان محمد بور وميثم مطيعي مراثي حسينية بالمناسبة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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