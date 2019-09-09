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رقم الخبر: 263239 تاريخ النشر: أيلول 09, 2019 الوقت: 07:16 الاقسام: سياسة  
لا خسائر جراء الهزة الأرضية في قرية لافت

لا خسائر جراء الهزة الأرضية في قرية لافت

أعلن حاكم مدينة قشم التابعة لمحافظة هرمزكان (جنوب) "علي رضا نصري"، انه لم يرد حتى الآن تقارير عن أي خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال الذي ضرب بعد ظهر اليوم الأحد قرية لافت التابعة لهذه المدينة.

وأضاف نصري في حديث لمراسل إرنا مساء الأحد، انه يتواجد حاليا فريق من الخبراء في لافت للقيام بمسح ميداني للمنطقة وسيتم إصلاح انقطاع التيار الكهربائي هناك في أسرع وقت ممكن.

وتابع حاكم قشم، ان قوات الإنقاذ والإغاثة تتواجد في المنطقة والوضع طبيعي فيها.

يذكر، ان هزة أرضية بشدة 4.4 درجات على مقياس ريختر ضربت مدينة لافت التابعة لمحافظة هرمزكان (جنوبي البلاد).

 واعلن مركز رصد الزلازل في مؤسسة الجيوفيزياء التابعة لجامعة طهران، ان الزلزال وقع تمام الساعة (3:23:27) بعد ظهر اليوم الأحد، على ساحل الخليج الفارسي في محافظة هرمزكان وعند التقاء خطي العرض الشمالي 26.83 والطول الشرقي 55.68 درجة.

وتقع قرية لافت على بعد 60 كم من جزيرة قشم في محافظة هرمزكان.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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