قال مساعد محافظ خوزستان (جنوب غرب)، مدير شؤون التنسيق التجاري مع العراق "فاضل سلامات" : ان العراق اعلن تعطيل النشاط التجاري بمناسبة حلول اليوم العاشر من شهر محرم 1441هـ (10 ايلول / سبتمبر) في معبر جذابة الحدودي التجاري (بمحافظة خوزستان).

وفي تصريح امس الاحد لمراسل "ارنا"، اوضح سلامات ان هذا المنفذ الحدودي سيكون مفتوحا من جانب ايران؛ لافتا في الوقت نفسه الى ان العراق وفي ضوء الازدحام الناجم عن توافد زوار العتبات المقدسة الى هذه المنطقة، اعلن عن تعطيل النشاط التجاري في هذا المنفذ.

واضاف، ان هذا القرار يهدف الى تيسير وتسريع عملية عبور هؤلاء الزوار.

ولفت المسؤول الايراني الى ان السلطات العراقية اعلنت ظهر اليوم الاحد عن قرارها في هذا الخصوص؛ مضيفا ان القرار بتعطيل النشاطات التجارية في منفذ جذابة بالمناسبة ذاتها تكرر خلال السنوات الماضية ايضا واستمر لاكثر من يوم واحد.