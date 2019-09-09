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رقم الخبر: 263237 تاريخ النشر: أيلول 09, 2019 الوقت: 07:12 الاقسام: سياسة  
الرئيس روحاني يهنئ باليوم الوطني لجمهورية طاجيكستان

الرئيس روحاني يهنئ باليوم الوطني لجمهورية طاجيكستان

بعث الرئيس الايراني حسن روحاني، الیوم الأحد، برقية تهنئة الى نظيره الطاجيكي "امام علي رحمان" بمناسبة الذكرى الـ 28 لاستقلال بلاده؛ معربا فيها عن امله بان تشهد العلاقات بين ايران وطاجيكستان مزيدا من النمو.

و قدم الرئيس روحاني بالمناسبة تهانيه الخالصة الى نظيره الطاجيكي امام علي رحمان وحكومة وشعب بلاده لمناسبة الذكرى الـ 28 لاستقلال طاجيكستان؛ مؤكدا ان العلاقات الأخوية بین البلدین شهدت في إطار المصالح المشتركة والعلاقات المدنية والثقافية القديمة منحى تصاعديا.

واعرب الرئيس الايراني عن امله في تنمية واستمرار العلاقات الثنائية نحو خدمة المصالح المشتركة وترسيخ الامن والاستقرار الاقليمي، وفي ظل الاواصر والمشتركات الشاملة بين الشعبين؛ متمنيا لنظيره الطاجيكي موفور الصحة والنجاح وللشعب الطاجيكي "الصديق والشقيق" الرفعة والازدهار.

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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