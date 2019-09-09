الرئيس روحاني يهنئ باليوم الوطني لجمهورية طاجيكستان بعث الرئيس الايراني حسن روحاني، الیوم الأحد، برقية تهنئة الى نظيره الطاجيكي "امام علي رحمان" بمناسبة الذكرى الـ 28 لاستقلال بلاده؛ معربا فيها عن امله بان تشهد العلاقات بين ايران وطاجيكستان مزيدا من النمو.