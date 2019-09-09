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رقم الخبر: 263236 تاريخ النشر: أيلول 09, 2019 الوقت: 07:10 الاقسام: سياسة  
روحاني يهنئ بذكرى تأسيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

روحاني يهنئ بذكرى تأسيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

هنأ رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني" الشعب والحكومة في كوريا الشمالية بمناسبة حلول الذكرى السنوية الحادية والسبعين لتاسيس "جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية" في هذا البلد.

وتطلع روحاني في رسالة التهنئة هذه، الى توظيف الطاقات المتاحة لدى البلدين بهدف تطوير وعميق العلاقلات الثنائية اكثر من اي وقت مضى.

وافاد الموقع الاعلامي لرئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية، ان رسالة التهنئة التي بعثها الرئيس روحاني الى الزعيم الاعلى لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية "كيم جونغ اون"، جاءت على الشكل التالي :

"انني اهنئ جنابكم والشعب الكوري بمناسبة الذكرى السنوية الحادية والسبعين لتاسيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.. وانني على يقين انه في ظل ارادة كبار مسؤولي البلدين ومن خلال توظيف الطاقات المتاحة، ستشهد العلاقات الثنائية المزيد من التعميق والنمو".

وتمنى رئيس الجمهورية في رسالة التهنئة للزعيم الكوري بالسلامة والنجاح، ولشعب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ان ينعم بالسعادة في ظل السلام والهدوء.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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