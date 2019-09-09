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رقم الخبر: 263233 تاريخ النشر: أيلول 08, 2019 الوقت: 19:42 الاقسام: رياضة  
منتخب كرة السلة الايراني يتاهل للالعاب الاولمبية 2020 في طوكيو

منتخب كرة السلة الايراني يتاهل للالعاب الاولمبية 2020 في طوكيو

حجر المنتخب الايراني لكرة السلة بطأقة التأهل في اولمبياد طوكيو 2020 خلال مشاركته في مباريات كاس العالم لكرة السلة المقامة حاليا في الصين.

واقيمت مباراة المنتخب الايراني ونظيره الفلبيني بالتزامن مع مباراة المنتخب الصيني ومنافسه النيجري حيث هزم المنتخب الصيني امام النيجري 86-73 من جهة وتغلب المنتخب الايراني على نظيره الفلبيني بفارق كبير، الامر الذي ادى الى اختطاف المنتخب الايراني بطاقة التاهل مباشرة في اولمبياد طوكيو 2020.

وفاز المنتخب الايراني لكرة السلة على نظيره الفلبيني 95-75 وتاهل الى الأولمبياد لاول مرة بعد مرور12 عاما.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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