أكد امين لجنة الاربعين المركزية في ايران"احمد محمدي فر" ان منفذ خسروي الحدودي مع العراق مازال مفتوحا امام عبور الزوار.

وقال "محمدي فر" في تصريح لمراسل وكالة انباء فارس: ان منفذ خسروي الحدودي تم اعادة افتتاحه رسميا يوم الجمعة بحضور وزيري الداخلية الايراني والعراقي وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين بهذا الشأن.

وتابع قائلا: بالنظر الى ان منفذ خسروي الحدودي كان مغلقا لسنوات عديدة، ولحين عودة النشاط الى هذا المنفذ، فمن الطبيعي ان تشاهد عدم التنسيق في بعض الامور في هذا المعبر الحدودي، وهذه التأخيرات عادية وليس هناك أي داع للقلق.

وأكد امين لجنة الاربعين المركزية انه استنادا الى الاتفاق الذي ابرم مع الحكومة العراقية فان منفذ خسروي الحدودي مازال مفتوحا، وان التقارير التي اشارت الى اغلاقه لا صحة لها، وان الجهود تبذل لحل المشاكل العالقة.