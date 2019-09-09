  • الإثنين ٩ محرم ١٤٤١
  • الإثنين , سبتمبر 09, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 263230 تاريخ النشر: أيلول 08, 2019 الوقت: 19:33 الاقسام: سياسة  
مسؤول ايراني: منفذ خسروي الحدودي مع العراق ما زال مفتوحا

مسؤول ايراني: منفذ خسروي الحدودي مع العراق ما زال مفتوحا

أكد امين لجنة الاربعين المركزية في ايران"احمد محمدي فر" ان منفذ خسروي الحدودي مع العراق مازال مفتوحا امام عبور الزوار.

وقال "محمدي فر" في تصريح لمراسل وكالة انباء فارس: ان منفذ خسروي الحدودي تم اعادة افتتاحه رسميا يوم الجمعة بحضور وزيري الداخلية الايراني والعراقي وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين بهذا الشأن.

وتابع قائلا: بالنظر الى ان منفذ خسروي الحدودي كان مغلقا لسنوات عديدة، ولحين عودة النشاط الى هذا المنفذ، فمن الطبيعي ان تشاهد عدم التنسيق في بعض الامور في هذا المعبر الحدودي، وهذه التأخيرات عادية وليس هناك أي داع للقلق.

وأكد امين لجنة الاربعين المركزية انه استنادا الى الاتفاق الذي ابرم مع الحكومة العراقية فان منفذ خسروي الحدودي مازال مفتوحا، وان التقارير التي اشارت الى اغلاقه لا صحة لها، وان الجهود تبذل لحل المشاكل العالقة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 5/6862 sec