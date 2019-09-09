وفي مؤتمره الصحفي اليوم الاحد اشار اسماعيلي الى الحكم بالسجن على عميل لبريطانيا في مجال التغلغل الثقافي اسمه ارس اميري والذي حكمت عليه محكمة الثورة بالسجن 10 اعوام اضافة الى حرمانه عامين من الانشطة الاجتماعية حيث يقضي الان عقوبة السجن الصادرة بحقه.

واضاف، ان الحكم صدر ايضا ضد عميل للموساد الصهيوني اسمه علي جوهري الذي كانت له ارتباطات واسعة في العديد من الدول وكان ينشط في مجال حفر الانفاق والبناء حيث حكم عليه بالسجن 10 اعوام اضافة الى عامين ازاء الاموال التي انفقها.

وتابع المتحدث باسم السلطة القضائية، انه تم ايضا اصدار الحكم على عميلة للموساد الصهيوني وهي انوشة آشوري وهي مزدوجة الجنسية حيث تحمل الجنسية البريطانية اضافة الى جنسيتها الايرانية وكانت قد نقلت الكثير من المعلومات من البلاد، وصدر الحكم بحقها بالسجن 10 اعوام اضافة الى عامين ازاء الاموال التي انفقتها واسترداد 33 الف يورو منها.