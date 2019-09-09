وصل الوفد الامني المصري اليوم الاحد، الى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "ايرز" شمال القطاع، في محاولة لنزع فتيل التوتر بين الفصائل الفلسطينية والكيان الصهيوني.

وضم الوفد الامني اللواء احمد عبد الخالق رئيس ملف فلسطين في المخابرات المصرية ووفد فني من اربع قيادات أمني.

والتقى مع القيادي في حركة حماس روحي مشتهى اضافة الى مدير عام قوى الامن الداخلي في القطاع توفيق ابو نعيم.

وتتولي مصر ملف التهدئة بين الفصائل واسرائيل حيث تحاول منع انفجار الاوضاع في القطاع.

من جانبه قال عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حركة حماس ان الاتصالات مع الأشقاء المصريين لم تنقطع وهناك تواصل مستمر

واكد لمراسلنا ان الوفد المصري سيناقش العديد من القضايا منها سُبل التخفيف من معاناة قطاع غزة وإلزام الاحتلال بالتفاهمات والعلاقات الثنائية بين الجانبين.

وكان الوفد الامني المصري وصل غزة في الثاني عشر من يوليو الماضي لذات الغرض.