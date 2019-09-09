ضربت بعد ظهر اليوم الأحد، هزة أرضية بشدة 4.4 درجات على مقياس ريختر مدينة لافت التابعة لمحافظة هرمزكان (جنوبي البلاد).

واعلن مركز رصد الزلازل في مؤسسة الجيوفيزياء التابعة لجامعة طهران، ان الزلزال وقع تمام الساعة (3:23:27) بعد ظهر اليوم الأحد، على ساحل الخليج الفارسي في محافظة هرمزكان.

وعند التقاء خطي العرض الشمالي 26.83 والطول الشرقي 55.68 درجة.

ولم ترد لحد الآن تقارير عن الأضرار والخسائر المحتملة الناجمة عن الزلزال.