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رقم الخبر: 263225 تاريخ النشر: أيلول 08, 2019 الوقت: 19:13 الاقسام: سياسة  
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: التعاون مع ايران لايزال قائما

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: التعاون مع ايران لايزال قائما

اصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بيانا، على خلفية زيارة مديرها المؤقت الى طهران، اكدت فيه انها ستواصل مهامها بصورة مهنية وحيادية حول المنشآة النووية الايرانية.

واشار البيان الى زيارة المدير العام المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية "كورنل فروتا" في 8 ايلول/ سبتمبر 2019 الى طهران، ومباحثاته مع مساعد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، رئيس المنظمة الايرانية للطاقة النووية "علي اكبر صالحي"، وايضا وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" وآخرين من كبار المسؤولين في البلاد.

وجاء في بيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية، انه تم خلال زيارة فروتا الى طهران التاكيد على استمرار التعامل بين الوكالة الدولية مع ايران فيما يخص تنفيذ "اتفاق الضمانات" و"البروتوكول الاضافي".

واكد المسؤول الاممي الزائر ايضا، ان هذا التعامل يقتضي تعاونا شاملا وفي الوقت المناسب مع ايران.

وتابع : ان نشاطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذات الصلة باتفاق الضمانات ستنفذ بصورة حيادية ومستقلة وفي اطار معايير الضمانات.

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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