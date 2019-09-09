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رقم الخبر: 263224 تاريخ النشر: أيلول 08, 2019 الوقت: 19:10 الاقسام: سياسة  
المدير العام المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد عدم تاثرها بالضغوط
المدير العام المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية :

المدير العام المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد عدم تاثرها بالضغوط

قال المديرالعام الموقت للوكالة الذرية " كورنل فروتا" : ان سياسة الوكالة الدولية قائمة على اسس الاستقلال والحيادية والمهنية، ولن تتأثر بالضغوط.

واضاف فروتا الیوم الاحد فی مؤتمر صحفي مشترك مع رئیس منظمة الطاقة النووي الايرانية علي اكبر صالحي، ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية ماضية فی انتهاج سیاسة الاستقلال والحيادية والمهنية وهذا سبب مكانتها المرموقة.

وصرح المسؤول الاممي: لهذا فأن الوكالة لن تتأثر بالضغوط؛ مبينا ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحمل على عاتقها مسؤولية التحقق من تنفيذ الاتفاق النووي، وايضا التعامل الجاد مع ايران في سياق تنفيذ البرتوكول الاضافي واتفاق الضمانات.

واضاف المديرالعام الموقت للوكالة الجولية للطاقة الذرية، ان "الوكالة ترغب في الاستمرار بالتعاون مع ايران بمهنية وحرفية تامة".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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