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رقم الخبر: 263222 تاريخ النشر: أيلول 08, 2019 الوقت: 19:04 الاقسام: سياسة  
روحاني: الامام الحسين (ع) رمز الوحدة والاخاء بين المسلمين

روحاني: الامام الحسين (ع) رمز الوحدة والاخاء بين المسلمين

قال رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني : ان الامام الحسين (عليه السلام) هو السبيل الوحيد الى الوحدة بين المسلمين واتباع مذهب اهل البيت (عليهم السلام) وجميع موالي اهل بيت الرسالة بمن فيهم اتباع الديانات الاخرى في ارجاء العالم.

جاء ذلك في كلمة للرئيس روحاني اليوم الاحد خلال مجلس عزاء اقيم اليوم الاحد بمناسبة حلول شهر محرم الحرام والذكرى السنوية لاستشهاد ابي الاحرار الامام الحسين (ع) في مقر الرئاسة بطهران.

واوضح روحاني في كلمته امام حشد من المعزين، ان "يوم عاشوراء" يشكل مناسبة شهيرة ومقدسة في معظم البلدان؛ مضيفا ان نحو ملياري انسان في انحاء العالم يقدسون الامام الحسين (ع) ويدأبون على احياء ذكرى هذه الشخصية العظيمة وتضحياته.

و وصف رئيس الجمهورية حبّ الامام الحسين (ع) من اعظم نعم الباري تعالى التي القاءها في قلوب عباده؛ مؤكدا، "ان لحب الحسين (ع) حرارة في قلوبنا لن تبرد ابدا".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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