اعلن مدير المناطق الصناعية في محافظة اردبيل "محمد اهلي " عن إنشاء أربع مناطق صناعية جديدة في المحافظة.

وقال اهلي اليوم الاحد انه سيتم انشاء هذه المناطق في كل من مدينتي خلخال وكرمي، مبينا انه وضمن الخطة التنموية السادسة للمحافظة فسيتم انشاء عشرة مناطق صناعية اخرى.

واضاف ان هذه المناطق من شأنها زيادة الازدهار الاقتصادي في المحافظة وايجاد فرص عمل في المناطق التي يتم انشائها مطالبا المستثمرين من الداخل والخارج الاستثمار فيها وذلك لجدواها الاقتصادية.

ويوجد حاليا في محافظة اردبيل 16 حي ومنطقة صناعية.