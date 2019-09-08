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رقم الخبر: 263220 تاريخ النشر: أيلول 08, 2019 الوقت: 15:32 الاقسام: سياسة  
100 الف زائر ايراني سيشاركون بزيارة عاشوراء في كربلاء

100 الف زائر ايراني سيشاركون بزيارة عاشوراء في كربلاء

اعلن القنصل الايراني العام في كربلاء المقدسة بالعراق مير مسعود حسينيان، الأحد، عن مشاركة اكثر من مئة الف زائر ايراني في زيارة عاشوراء التي تبلغ ذروتها بعد غد الثلاثاء.

وقال حسينيان في تصريح للمعلومة، إن العام الحالي سيشهد توافد اكثر من مئة الف زائر ايراني الى كربلاء المقدسة لاحياء ذكرى استشهاد الامام الحسين (ع) في يوم عاشوراء، منوها بأن هذا العام هو الاكثر عددا للزوار الايرانيين من الاعوام السابقة.

واضاف انه تم عقد اجتماع مع حكومة كربلاء المحلية لمناقشة التحضيرات الخاصة بزيارة عاشوراء والاربعين للزائرين الايرانيين الذين سيفدون بغزارة هذا العام خلال الزيارة الاربعينية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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